Torino, Juric: "Subito un gol abbastanza ridicolo, troppe cose non vanno bene in questo periodo"

vedi letture

L'analisi di Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Genoa. "La partita l'abbiamo approcciata bene, abbiamo messo pressione ma al primo errore abbiamo preso un gol abbastanza ridicolo. Nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco, troppi errori tecnici. Nel primo tempo invece abbiamo fatto le cose giuste. E' un periodo, a livello di risultati, molto negativo. La squadra ha cominciato bene, dopo non ha fatto bene tecnicamente sbagliando tante scelte e tanti passaggi. Nella ripresa abbiamo fatto troppo poco in superiorità numerica".

Oltre Lukic e Rodriguez nessuno si è preso la responsabilità di fare qualcosa in più nella ripresa.

"Non siamo riusciti a saltare l'uomo, loro si mettevano dietro e non abbiamo fatto un dribbling. Nemmeno i calciatori che sono entrati non hanno dato ciò che volevo, sono troppe partite che sto parlando di queste cose. Ci sono troppe cose che non vanno bene in questo momento. Ci manca qualcosa".

In prospettiva cosa manca?

"E' troppo lungo il periodo che non vinciamo, stiamo facendo bene fino ad un certo punto. Adesso stiamo buttando tanto, di prospettiva ora mi interessa poco. Mi interessa solo vincere, poi è normale che stiamo facendo bene dopo due anni disastrosi ma dobbiamo alzare il livello".

Berisha è una decisione definitiva?

"Vanja ha fatto una prima parte di campionato bene poi è inciampato in due tre errori perdendo sicurezze, Berisha ha fatto bene con l'Inter mentre oggi mi viene difficile anche giudicare. Vedremo dopo la sosta".