Torino, ko che apre al baratro: sarà un derby atipico

vedi letture

Tanto fragorosa quanto inattesa. Dopo la rimonta da salvezza contro il Sassuolo il Torino rivede i fantasmi nella gara contro la Sampdoria, che apre agli uomini di Davide Nicola un paio di settimane ad altissima tensione. Il prossimo impegno di campionato vede all’ordine del giorno il Derby contro una Juventus che, fatte le debite proporzioni, si trova in una situazione quasi altrettanto disperata per gli obiettivi e le prospettive con le quali era stata costruita in estate. Un derby della Mole atipico sarà l’attrattiva principale alla ripresa delle ostilità: da una parte un Torino alle prese con gli spettri di una retrocessione che sperava di essersi messo alle spalle, dall’altra una Juventus che potrebbe addirittura mettere in discussione un progetto tecnico difeso mezzo stampa con le unghie e con i denti.