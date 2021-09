Totti: "Mourinho un valore aggiunto. Fa da parafulmine e a Roma può risultare determinante"

Francesco Totti ha rilasciato oggi un'intervista alla Gazzetta dello Sport parlando dell'arrivo di Mourinho alla Roma e del valore del tecnico portoghese: "La notizia è che abbia scelto la Roma. Ha vinto tantissimo e ha fascino. È sempre stato e resta un valore aggiunto, sia sul campo che nella gestione del gruppo. Mi ha stupito per come è entrato subito in sintonia con l'ambiente. Fa da parafulmine, una capacità che in una città come Roma può risultare determinante".