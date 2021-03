Tra poco Parma-Inter, Costacurta: "Conte vuole mettere fieno in cascina"

In vista del match di questa sera contro il Parma, Alessandro Costacurta ha parlato negli studi di Sky Sport dell'Inter: "Alla vigilia si parlava tanto dei diffidati. Conte vuole mettere fieno in cascina e ha capito che in questo momento questa è la squadra che gli dà più garanzie. Vive di settimana in settimana e questa è una scelta per accumulare fieno e poi si vedrà i diffidati o gli squalificati, tanto ci sono i giocatori per sostituirli".