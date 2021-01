Udinese, Gotti: "Dispiace molto per il gol al 90'. Abbiamo commesso due errori individuali"

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo la sfida con il Napoli: "Aldilà del dispiacere per avere preso ancora una volta un gol al 90', devo dire che ho veramente poco da recriminare oltre ad alcuni errori individuali, come il rigore o la punizione alla fine che sono state due ingenuità. Ci sono state comunque diverse cose positive e abbiamo giocato bene contro un Napoli con grande qualità e che sta facendo bene in questo campionato".

Il tecnico bianconero ha parlato anche della situazione infortuni: "Quando si crea così tanto contro una squadra come questa è difficile dire qualcosa ai ragazzi. Non possiamo fare il passo più lungo della gamba, ma va detto che abbiamo avuto tantissimi infortuni. Perdiamo continuamente giocatori importanti e dobbiamo costantemente ritrovare gli equilibri per sopperire a queste assenze. Il nostro compito è quello di capire il perché di questi problemi e dove possiamo migliorare per avere atteggiamenti che ci possano portare più punti nelle prossime sfide".