Udinese, Ouwejan a rischio forfait con la Fiorentina: problema alla pianta del piede

Rischio forfait di Thomas Ouwejan nell'Udinese: per l'esterno di centrocampo bianconero problema alla pianta del piede, lo staff medico valuterà in questi giorni se il calciatore potrà giocare contro la Fiorentina o no, come rivela UdineseTv.