ufficiale Genoa, Behrami ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2022

"Valon Behrami ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2022". Ad annunciarlo è il Genoa, che con un comunicato ufficiale ha informato della permanenza dell'esperto centrocampista svizzero agli ordini di mister Ballardini.

Per il classe '85, come anticipatovi da TMW nei mesi scorsi, nuovo contratto annuale col Grifone. Il giocatore è già arrivato in ritiro a Neustift.