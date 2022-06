ufficiale Roma, Reynolds parte ancora. Va in prestito con diritto al KVC Westerlo

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Roma ha annunciato la cessione in prestito di Bryan Reynolds al KVC Westerlo. "L’AS Roma comunica di aver ceduto Bryan Reynolds al KVC Westerlo a titolo temporaneo, con diritto di riscatto. L’esterno statunitense aveva giocato in prestito da gennaio 2022 nel KV Kortrijk, massima serie belga. Arrivato alla Roma nel gennaio del 2021 dal FC Dallas, Reynolds – classe 2001 – ha raccolto 8 presenze in giallorosso. Il suo esordio in Serie A risale al 14 marzo 2021, in una trasferta a Parma al Tardini. In bocca al lupo, Bryan!".