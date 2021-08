ufficiale Roma, Ruben Providence passa in prestito con diritto di riscatto al Club Brugge

Ruben Providence passa in prestito con diritto di riscatto al Club Brugge. Ad annunciarlo è lo stesso club belga, che informa come l'esterno offensivo classe 2001 lasci la Roma a titolo temporaneo per una stagione.

Questo l'annuncio ufficiale dei nerazzurri: "Bienvenue, Ruben!".



Questa, invece, la conferma della Roma: