ufficiale Salernitana, ecco Delli Carri: arriva in prestito dalla Juventus U23

Arriva il salto in A per Filippo Delli Carri, che passa in prestito alla Salernitana.

A comunicarlo, la Juventus U23, proprietaria del cartellino del giocatore:

"Filippo Delli Carri la prossima stagione giocherà, in Serie A, alla Salernitana. Il difensore classe ’99 si trasferisce in prestito nel club campano.

Delli Carri lascia la Juventus dopo aver totalizzato in tre stagioni, una in Primavera (2017/18) e due in Under 23 (2019/20, 2020/21), rispettivamente 26 e 35 presenze. In mezzo, un prestito al Rieti (2018/19) che gli è servito per crescere soprattutto sotto l’aspetto mentale e per arrivare pronto al salto tra i professionisti.

Oltre 50, come anticipato, le partite giocate con la maglia bianconera per Filippo che, anno dopo anno, ha saputo ritagliarsi il suo spazio diventando un elemento importante all’interno della rosa a disposizione di Mister Lamberto Zauli e le 24 presenze nel passato campionato, tra regular season e playoff, ne sono la concreta dimostrazione.

Ora per lui è arrivato il momento di confrontarsi con il palcoscenico più importante in Italia: quello della Serie A.

In bocca al lupo, Filippo!".