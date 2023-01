Ultimatum Friedkin a Zaniolo: se non accetta la Premier, rischia di non giocare più con la Roma

La tormentata storia di Nicolò Zaniolo nella Roma potrebbe essere finita qui. A quattro giorni dalla chiusura del mercato l’attaccante non ha un’offerta che possa mettere tutti d’accordo. Il Milan si è chiamato fuori perché non può alzare assolutamente l’offerta iniziale: 18 milioni più due di bonus. Ma Zaniolo resta sul mercato e la situazione non è recuperabile. Nicolò piace al Bournemouth, da cui è arrivata un'offerta ufficiale.

A trattare col in Bournemouth - sottolinea il Corriere dello Sport - sono direttamente i Friedkin. Zaniolo non ha dato il gradimento alla trattativa, lui ha scelto il Milan ma per andare in altri club deve arrivare alla Roma un’offerta almeno pari a quella degli inglesi. Altrimenti - si legge - Zaniolo resterà alla Roma, con il rischio di non giocare più fino alla fine della stagione. Quando ha comunicato che non sarebbe stato disponibile per la trasferta di La Spezia, ha aggiunto che non avrebbe più giocato con la maglia della Roma. Avverrà esattamente questo. A cominciare da domenica, non sarà convocato per Napoli. I Friedkin sono irremovibili sulla loro posizione.