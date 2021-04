Un errore difensivo costa caro alla Roma: Ajax avanti 1-0 all'intervallo

vedi letture

Roma sotto di un gol dopo i primi 45'. Un gol di Klaassen che sfrutta un errato disimpegno difensivo al momento decide l'incontro.

Paulo Fonseca propone un 3-4-2-1 con l'unico ballottaggio della partita risolto in favore di Diawara nei confronti del più acerbo Villar. Dzeko unica punta supportato da Pellegrini e Pedro, Bruno Peres e Spinazzola a dar supporto sulle fasce con Veretout in cabina di regia. Cristante regista difensivo affiancato da Mancini e Ibanez a copertura di Pau Lopez. Ajax senza Stekelenburg e col giovane Scherpen tra i pali e una formazione giovanissima: ben 5 giocatori Under 21, di cui 2 diciottenni e un diciannovenne. Il 32enne Tadic a far da chioccia con Klaassen e Tagliafico uomini guida dei rispettivi reparti.

Roma che difende bene, con i veloci Antony e Neres ben chiusi e Tadic che trova solamente una sola occasione in un tempo. Dall'altra parte i giallorossi sfruttano la velocità di Spinazzola che ogni volta che mette il turbo mette in estrema difficoltà Rensch. Un paio di traversoni per Dzeko che non vengono sfruttati e poi all'ennesimo affondo l'esterno avverte un problema muscolare: al 23' esce dal campo per essere medicato, al 29' si arrende e lascia il posto a Calafiori. Una tegola per la Roma, che fino alla sua uscita aveva il controllo della gara, trovando anche in Cristante un attaccante aggiunto: ci prova dalla distanza scaldando i guantoni di Scherpen, e ci prova anche da dentro l'area di rigore.

Al 39' la beffa: errato disimpegno di Diawara, il cui retropassaggio non trova Mancini, in concorso di colpa con il guineano: Klaassen ne approfitta e si invola verso l'area, triangolando con Tadic e infilando Pau Lopez. Doccia fredda e a conti fatti risultato immeritato. Ma ci sono ancora 45' per raddrizzare la situazione.