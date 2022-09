Un Simeone all'Olimpico. Il Cholito: "Lazio di famiglia da piccolo, ma sono tutte speciali"

vedi letture

Giovanni Simeone partirà dalla panchina stasera contro la Lazio, ma è lui a presentarsi per il Napoli ai microfoni di Dazn nel pre-partita. Il centravanti argentino torna nello stadio che era stato di suo padre e ne parla così: "Per me tutte le partite sono importanti, non ce n'è una speciale. Da piccolo la Lazio è stata parte della mia famiglia, ma per me sono speciali tutte le partite. Quando si trova una squadra così bella da affrontare ovviamente sempre dà qualche motivazione in più".