Verso Qatar 2022 - Gruppo B, Ibra è già re di Svezia. La Spagna si consola con Pedri e Gil

Clamoroso nel Gruppo B, la Spagna non va oltre il pareggio contro una Grecia che non si qualifica a un grande torneo dal 2014. Morata illude, Bakasetas risponde. E c'è un dato inquietante sulla Roja: nelle volte in cui ha esordito nelle qualificazioni senza vincere non è riuscita a qualificarsi alla fase finale dei Mondiali per 3 volte mentre in un altre due occasioni ha strappato il pass per il rotto della cuffia. Da segnalare l'esordio con la selezione maggiore del 18enne Pedri del Barcellona, del 20enne Bryan Gil dell'Eibar, ma di proprietà del Siviglia. E potrebbe essere la volta contro la Georgia o il Kosovo per Pedro Porro, esterno destro dello Sporting CP e di Robert Sanchez, portiere del Brighton. Tanta attesa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la Svezia. L'asso del Milan si rivede dopo quattro anni e nove mesi e serve l'assist per il gol della vittoria di Claesson. Al 54' viene ammonito, all'84' lascia il posto a Quaison. È diventato con i suoi 39 anni il giocatore più vecchio ad aver indossato la maglia della selezione scandinava, superando Thomas Ravelli. Segnando potrebbe anche battere il record di Gunnar Gren, giocatore del Milan negli anni '50 che segnò a 37 anni, 11 mesi e 26 giorni l'ultimo gol. Il record di presenze invece, è troppo lontano: Anders Svensson dista 31 partite. Il calendario gioca in favore della Spagna, che ha sei punti sulla carta facili che potrebbero permetterle di chiudere il primo giro di partite al comando.

SVEZIA-GEORGIA 1-0 - 35' Claesson

SPAGNA-GRECIA 1-1 - 33' Morata (S), 57' Bakasetas rig. (G)

Classifica

Svezia 3

Grecia 1

Spagna 1

Kosovo 0

Georgia 0

2a giornata, 28 marzo

GEORGIA-SPAGNA

KOSOVO-SVEZIA

3a giornata, 31 marzo

GRECIA-GEORGIA

SPAGNA-KOSOVO

"Italiani" convocati:

GRECIA: Kyriakopoulos (Sassuolo)

KOSOVO: Muriqi (Lazio), Ujkani e Vojvoda (Torino)

SPAGNA: Fabian Ruiz (Napoli) e Morata (Juventus)

SVEZIA: Ibrahimovic (Milan), Ekdal (Sampdoria), Kulusevski (Juventus) e Svanberg (Bologna)