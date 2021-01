Walace: "La schiena mi fa male ma ora tutti dobbiamo dare qualcosa in più per l'Udinese"

Al termine dello 0-0 conquistato contro l'Inter, il centrocampista dell'Udinese Walace ha parlato ai microfoni di 'Udinese Tv': "La schiena? Mi fa ancora un po' male ma stamattina ho fatto un test e secondo me stavo bene, perciò mi sentivo perfettamente in grado di giocare. Sappiamo che è importante che tutti diano qualcosa in più per la causa, sia chi parte come titolare che ci subentra poi a gara in corso, tutti devono fare il massimo per aiutare la squadra. Ora sappiamo che dobbiamo recuperare al meglio e lavorare sodo per fare una buona settimana e arrivare a fornire una grande prestazione contro lo Spezia".