Zazzaroni: "Riuscirà l'esuberante Spalletti ad adattarsi allo stile Juve?"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, ha detto la sua sull'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera: "I tatuaggi e le dichiazioni non mi interessano. Altre sono le curiosità. Queste, ad esempio: riuscirà lui, che è un esuberante talvolta controllato, ad adattarsi allo stile Juve, sempre che la Juve ne abbia ancora uno? A chi dobbiamo la scelta di Spalletti, premesso che era il migliore in circolazione? E Comolli o chi per lui sarà in grado di allinearsi in fretta al suo modus operandi?".

Zazzaroni ha sottolineato che Luciano Spalletti sognava da tempo la panchina della Juventus, avendola sfiorata più volte, e che se non avesse accettato la guida della Nazionale, sarebbe arrivato a Torino con Giuntoli, che gli aveva fatto la proposta. Secondo lui, esistono tre "versioni" di Spalletti (quella di chi arriva "stracarico", quella del "durante" e quella del "dopo"), e ha espresso l'attesa di seguire la fase centrale della sua esperienza bianconera. Ha ribadito che si tratta di un "grande sul campo e nei rapporti con i calciatori" (con la sola eccezione del secondo periodo con Totti).

Ha poi concluso che la Juventus ha fatto la scelta giusta solo se Spalletti è ancora quello visto a Udine, nel primo periodo a Roma e a Napoli, e non quello dell'Inter e del secondo periodo a Roma. Ha infine chiosato che lo stesso Spalletti ha riconosciuto che il ruolo di CT non era il suo, e che sarebbe bastato conoscerne i principi per evitare di affidarglielo.