Zazzaroni: "Il Bologna è una squadra a cui perdoni qualcosa attraverso i suoi interpreti"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è possibile leggere un editoriale a firma del direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni che, a proposito della vittoria in rimonta del Bologna sul campo del Celta Vigo, scrive: "Vederlo giocare mi piace sempre di più, perfino quando regala tanto all’avversario, come con la Cremonese e nel primo tempo di ieri: in fondo una squadra che mette insieme una quindicina di risultati positivi e classifiche come le due di Italiano può permettersi qualche momento di inspiegabile altruismo. Questo Bologna è un genere di squadra alla quale perdoni qualcosa attraverso i suoi interpreti e il lavoro dell’allenatore (e della società)".

Sulla partita, Zazzaroni aggiunge: "A Vigo il Bologna ha asfaltato il Celta che soltanto pochi giorni prima aveva vinto al Bernabeu. L’ha fatto creando movimento, sbagliando gol facili con Rowe e Castro, ma non le linee di gioco, recuperando una montagna di palloni sulla trequarti, insistendo, trovando il pareggio su rigore dopo l’annullamento della rete di Pobega per un fuorigioco di quattro peli di Bernardeschi. E ottenendo tutto quello che meritava sempre con Berna".

"Italiano ha appena compiuto 48 anni, ma il regalo ce l’ha fatto lui", la chiosa del giornalista.