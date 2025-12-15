Zazzaroni su Bologna-Juventus: "Una confortante anomalia, al Dall'Ara si è giocato a calcio"

La Juventus batte il Bologna in trasferta e prova la risalita in classifica. Un successo meritato, che il Corriere dello Sport commenta così, tramite la penna del direttore Ivan Zazzaroni: "La Juve si riavvicina alla zona Champions e lo fa con merito. Non è una Juve irresistibile, ma certamente migliore di quelle che avevamo visto fin qui. C’è un’idea, una buona idea. Il Bologna resta aggrappato nonostante la sconfitta: è stato meno brillante del solito, specie dopo averlo visto dominare a Vigo".

Nel suo fondo Zazzaroni prosegue così: "Al Dall’Ara si è giocato comunque a calcio, e questa è una gran bella cosa, una confortante anomalia. Mi è piaciuta soprattutto la Juve del primo tempo: è l’avversario che ha messo maggiormente in difficoltà il Bologna quest’anno. Spalletti – l’ho riconosciuto nei suoi dialoghi da panchina a panchina – sta arrivando alle titolarità, non dico definitive ma quasi.

E ancora: "Gli manca Vlahovic, poiché David non lo soddisfa per movimenti ed efficacia, mentre Openda resta un mistero della fede negli algoritmi, anche se quando è entrato ha fatto bene".