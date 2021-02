Ascoli, gioia Dionisi: "Felice di essere qui, ma ringrazierò sempre il Frosinone"

"Ringrazierò a vita Frosinone. Mi hanno dato tantissimo, umanamente e professionalmente. La settimana prossima ci ritroveremo da avversari e sarà una sensazione molto strana, ma non potrò mai avere nulla contro una piazza e un club che mi hanno dato fiducia per diversi anni. Sono uscito con un problema fisico e spero di esserci. Mi dispiace per il fallo di Meccariello, anche quando giocava a Brescia ha fatto un intervento simile ai miei danni e non credo sia una cosa corretta. Ma siamo uomini di campo, tutto finisce quando l'arbitro fischia. L'importante è aver portato a casa questi tre punti fondamentali, devo dire che non ho esitato un minuto quando l'Ascoli mi ha contattato: siamo vivi e abbiamo voglia di lottare, a me basta questo". Così l'attaccante dell'Ascoli Federico Dionisi nel post partita ai microfoni di DAZN.