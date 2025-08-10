Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Catania, preso D'Ausilio: arriva in prestito dall'Avellino, con opzione per il riscatto

© foto di Abazaj Fatjona
ieri alle 21:49Serie C
di Simone Lorini

Nuovo arrivo in casa Catania: Michele D'Ausilio è un nuovo giocatore del club siciliano, come si legge sul sito ufficiale della società. "La Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società U.S. Avellino 1912, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele D'Ausilio. Nella scorsa stagione, il trequartista è stato tra i principali protagonisti della promozione in B della squadra irpina, firmando 14 assist e andando a segno una volta.

In Serie C, categoria in cui ha indossato anche le maglie della Giana Erminio e dell'Audace Cerignola prima del biennio in biancoverde, il neo-rossazzurro ha disputato complessivamente 157 gare, impreziosite da 16 gol e 33 assist. Nato a Milano il 3 settembre 1999 e cresciuto calcisticamente nel Piacenza, in avvio di carriera D'Ausilio ha vissuto due stagioni in Serie D con l'Arconatese, realizzando 13 reti".

