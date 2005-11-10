Catanzaro, i club dei tifosi si schierano: "Crediamo nel progetto, ma serve una svolta"

Con un lungo comunicato diversi club del Catanzaro - Catanzaro Club Pietro Iemmello – Roma, Catanzaro Club Massimo Palanca – Bologna, Catanzaro Club Milano Giallorossa – Milano, Catanzaro Club Aquile delle Alpi – Aosta e Catanzaro Club Floriano Noto – Sellia Marina – hanno voluto prendere posizione in merito al difficile momento che attraversa la squadra giallorossa che dopo aver sfiorato la Serie A nella passata stagione in questo avvio di Serie B si trova in piena zona retrocessione.

Il comunicato dei club dei tifosi del Catanzaro

“Il delicato momento che attraversa il nostro Catanzaro impone atteggiamenti responsabili e spirito unitario. Il legittimo diritto di critica e l’insoddisfazione per i risultati sul campo non devono assolutamente incrinare il rapporto di fiducia che in questi anni si è instaurato tra il popolo giallorosso e la proprietà che nel 2017 si è assunta l’arduo compito di salvare il Catanzaro dalla cancellazione dal panorama calcistico. - si legge nel comunicato - Gli autentici tifosi non dimenticano né la lunga e insopportabile permanenza nei “purgatori” delle serie inferiori prima dell’avvento della famiglia Noto, né tanto meno le ultime esaltanti stagioni che hanno permesso alle Aquile di disputare tra serie C e B ben quattro semifinali playoff, una vittoria di campionato da record che ci ha fatto ritornare trionfalmente nel calcio professionistico e sfiorare una clamorosa promozione in serie A. La riconoscenza non è una concessione, è un atto dovuto. Certe critiche, soprattutto quando scadono nell’offesa personale, non solo non sono utili alla causa, ma servono solo a spargere il seme della discordia e della divisione, cose di cui non abbiamo certo bisogno in un momento di difficoltà. Il tifo organizzato sente il dovere di prendere le distanze da toni incivili e offensivi che puntano alla delegittimazione di un “modello” gestionale di cui tutta l’Italia calcistica ha parlato. Noi continuiamo a credere nel progetto dell’attuale proprietà che punta sulle strutture, sull’organizzazione, sulla valorizzazione dei giovani, sulla sostenibilità finanziaria coniugata ad una sana ambizione.

La fiducia che riponiamo nel presidente Floriano Noto non ci esime però dall’esprimere profonda preoccupazione per l’attuale situazione di classifica, determinata da un lato da circostanze sfavorevoli come le tre trasferte consecutive e la dimezzata “potenza di fuoco” dello stadio Ceravolo, ma anche probabilmente da errori commessi nella scelta di alcuni calciatori e/o del tecnico. Al Presidente Noto e al direttore sportivo Polito chiediamo una svolta. I processi sommari non servono, ma la delicatezza della situazione richiede scelte anche drastiche. Il tempo per difendere la categoria c’è, a patto che si viaggi tutti nella stessa direzione. Dalla squadra ci attendiamo nella delicata trasferta di Verona una reazione forte, rispettosa della grande passione dei nostri tifosi che continuano a garantirne il loro sostegno a tutti gli stadi. Se ciò non dovesse avvenire, proprietà e direzione sportiva non potranno più tentennare perché il tempo a disposizione non è infinito”.