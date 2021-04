ChievoVerona, Canotto: "Andremo in A. Se non sarà quest’anno sarà il prossimo"

vedi letture

In diretta su TeleArena e RadioVerona, come riferisce il quotidiano L'Arena, è intervenuto l'attaccante del ChievoVerona Luigi Canotto, che ha fatto il punto della situazione. Con un chiaro messaggio non solo alla piazza, ma anche alle dirette concorrenti: "Questa è una squadra davvero forte, in ogni reparto, in tutti i suoi giocatori. Soprattutto completa. Ancora non ce ne siamo resi conto del tutto ma è così. Col Pisa abbiamo una dato una bella scossa, alla classifica ma soprattutto a noi stessi. La Serie A? Il mio pensiero fisso fin da quand’ero bambino. Avverto tutti i giorni la sensazione di essere nel posto giusto. La società è carica, il presidente è una grandissima persona oltre che un grande tifoso. E, ripeto, la rosa ha tutto per arrivare fino in fondo. Nel motore abbiamo ancora tantissima benzina, soprattutto abbiamo un grande obiettivo. E faremo di tutto per realizzarlo. Sono certo che andremo in A. Se non sarà quest’anno sarà il prossimo, ma ci riusciremo".