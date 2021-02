Cremonese, Pecchia: "Chi saprà gestire meglio le energie avrà un vantaggio"

“Acciacchi dopo la partita con il Pisa? Sono tutti rientrati in gruppo, non ci sono state grosse problematiche”, esordisce così in conferenza stampa il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia guardando alla sfida di domani contro il Venezia: “Chi saprà gestire meglio le energie avrà più vantaggi in queste intense settimane e il mio obiettivo è rendere tutta la rosa competitiva recuperando i reduci da un infortunio e mettendo in pari i nuovi arrivati. Le scelte che farò domani saranno fatte anche in base a chi potrà dare più ritmo, anche se in difesa non credo ci saranno novità, mentre in mezzo al campo ho più opzioni. Ciofani capitano? Ho fatto scegliere ai ragazzi, non c’è un motivo preciso. - continua Pecchia – Il Venezia è una squadra che gioca bene, ha un’idea chiara di gioco e si sta riprendendo alla grande. Hanno un gruppo valido e i loro risultati non sono arrivati per caso”.