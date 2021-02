Da Ascoli a Pordenone, i presidenti chiedono il VAR in B. Ma arriverà solo la prossima stagione

In Serie B monta la protesta contro il mancato utilizzo del VAR, che sarà introdotto solo nella prossima stagione (play off e play out a parte). Non una novità, ma nell’ultimo weekend c’è stato un incremento delle polemiche con ben tre presidenti – quelli di Ascoli, Empoli e Pordenone – sul piede di guerra per i torti subiti dalle rispettive squadre.

“Credo che ormai sia giunto il momento di avere sempre il Var anche in Serie B, lo chiediamo da tempo, in questo modo non si può più andare avanti”, ha tuonato Massimo Pulcinelli presidente dell’Ascoli. “In 30 anni di carriera non mi era mai capitata una settimana come questa. Con il VAR avremmo avuti sicuramente più punti” gli ha fatto eco il numero uno dell’Empoli Fabrizio Corsi, mentre Mauro Lovisa, patron del Pordenone, si è interrogato anche sulle difficoltà che gli arbitri di Serie A si trovano di fronte quando scendono in Serie B non potendo contare sulla tecnologia: "VAR? Una novità di cui abbiamo bisogno Prima di questa stagione sono state riunificate la Can A e la Can B: come è possibile che un direttore di gara in A possa usufruire di ogni tecnologia e tra i cadetti non averne a disposizione neppure una?”.

Tutti e tre, come gli altri presidente del resto, dovranno però mettersi l’anima in pace per questa stagione visto che appare impossibile che VAR e Goal Line Technology possano trovare applicazione prima della prossima stagione quando anche la Serie B entrerà in una nuova era che non spegnerà del tutto le polemiche, lo vediamo ogni domenica nella massima serie, ma darà maggiore serenità a tutte le parti in causa.