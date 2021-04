Entella, tegola in difesa: Chiosa out. Mister Volpe: "C'è un po' di apprensione"

Una stagione nata storta, che sembra non finire al meglio per l'Entella, che oggi - in occasione del match contro il Pescara - ha dovuto rimpiazzare il difensore Marco Chiosa e l'attaccante Giuseppe De Luca. Il perché è stato spiegato nel post gara da mister Gennaro Volpe: "I cambi sono stati praticamente tutti obbligati. Diversi giocatori non erano al massimo, ho chiesto loro di stringere i denti, ma ho dovuto fare tutti e 5 le sostituzioni con ancora quindici minuti da giocare. Speriamo di poter recuperare Chiosa e De Luca al più presto, anche se per Marco c’è un po' di apprensione in più”.