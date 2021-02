focus La Top 11 di Serie B: Tutino-Johnsen sugli scudi. Balo uomo in più

Dopo la 24^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali, nonostante la sconfitta, c’è l’estremo difensore del Brescia Joronen che salva i suoi dalla disfatta totale contro la Cremonese. In difesa linea a quattro con il pisano Birindelli e il reggiano Libutti esterni, mentre in mezzo ci sono Cionek (Reggina) e Pasini (Vicenza). Centrocampo a due molto offensivo con un altro reggino come Folorunsho e un altro reggiano come Laribi. Attacco a quattro con Tutino e Jonhsen, protagonisti con due reti a testa con le maglie di Salernitana e Venezia, esterni e due centravanti come il grigiorosso Ciofani e il monzese Balotelli. Questa la top11 schierata con un iper offensivo 4-2-4:

Joronen (Brescia) 7 - Il migliore della formazione bresciana. Nel primo tempo si oppone alla grande sul bolide da fuori di Valeri, mentre nella ripresa tiene a galla i suoi con almeno tre interventi importanti.

Birindelli (Pisa) 7 - Intraprendente e deciso: partita da soldatino sulla fascia destra, coronata da una rete frutto di uno splendido coast to coast a campo aperto.

Cionek (Reggina) 7 - Uno dei punti di forza della Reggina, di testa o in scivolata tutti i palloni che arrivano in area vengono calamitati dal suo piede.

Pasini (Vicenza) 7 - Più sicuro rispetto al compagno di reparto, cerca di rischiare il meno possibile. E la riapre con un guizzo da vera punta.

Libutti (Reggiana) 7 - Travolge Benedetti sull'out di destra costringendolo sempre alla rincorsa disperata. Abilissimo anche in fase di copertura, mai saltato dagli avversari.

Folorunsho (Reggina) 7 - Decide il match con una deviazione sottomisura da attaccante vero, segue l’azione con uno scatto straordinario e capitalizza al meglio una magia di Bellomo.

Laribi (Reggiana) 7,5 - Un gol, un assist e una prestazione maiuscola a tutto campo. Eccelle anche in fase di non possesso, retrocedendo molto spesso quasi sulla linea difensiva per aiutare i compagni.

Johnsen (Venezia) 7,5 - Sempre pericoloso, difficilmente gli si toglie palla ed oggi riesce anche ad inventarsi bomber.

Balotelli (Monza) 7 - Primi due palloni toccati, primi due errori del match. Gira a vuoto, ma gli basta soltanto un cross fatto bene per fare gol e consegnare tre punti pesanti in mano ai suoi. È l'uomo in più e lo sa benissimo, se si mette a disposizione di Brocchi può diventare letale.

Ciofani (Cremonese) 7,5 - Gara dai due volti per il bomber grigiorosso, che viene ben contenuto nel primo tempo per poi scatenarsi nella seconda frazione di gioco. La sua doppietta consegna alla Cremonese 3 punti vitali.

Tutino (Salernitana) 8 - Due gol, una traversa dopo un’azione personale devastante, altre due reti sfiorate e qualche giocata di classe da categoria superiore. Mostruoso.