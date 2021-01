Frosinone, Nesta: "Meglio nella ripresa. Tabanelli avrà più spazio in futuro"

L'allenatore del Frosinone, Alessandro Nesta, analizza così il pareggio ottenuto contro la Reggina. Ecco quanto evidenziato da TuttoFrosinone.com: "Per me nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, ci siamo alzati di molto ed abbiamo piazzato un giocatore in pressione sulla loro prima palla. Abbiamo trovato geometrie migliori, la partita è cambiata totalmente anche se abbiamo sbagliato qualche finalizzazione. Tabanelli è stato fermo tanto, ora si sta riprendendo. E un giocatore forte, importante. Avrà più spazio in futuro, sicuramente”.