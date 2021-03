Come stanno andando: Pescara, l'ennesimo ritorno di Machin. Questa volta in tono minore

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Josè Machin al Pescara: il suo ritorno non è stato quello che tutti si attendevano, specialmente dopo il cambio in panchina con l’arrivo di un Grassadonia che nel suo 3-5-2 non ha trovato una posizione al fantasista classe ‘96. L’inizio se non promettente è stato migliore con anche un gol all’attivo, contro l’Empoli, poi lo spazio si è ridotto progressivamente con il nuovo tecnico che sta provando a utilizzarlo come arma da inserire a gara in corso senza però venire finora ripagato. L’unica da titolare, contro la SPAL, lo ha visto agire da mezzala: un ruolo che poco si adatta alle caratteristiche del giocatore. Starà a Grassadonia capire come poter valorizzare un giocatore che nell’ultima avventura in Abruzzo (2019/20), prima del passaggio al Monza, aveva contribuito alla causa con sette reti in 20 gare.

Nome: Josè Machin

Presenze: 12

Gol: 1

Assist: 0

Punti a Partita: 0,58