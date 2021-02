Lecce, Corini: "Dimostrato di essere squadra, vogliamo fare un grande campionato"

Torna al successo dopo quattro partite il Lecce battendo in rimonta la Cremonese. Il tecnico giallorosso Eugenio Corini analizza così la sfida dello Zini: “C’è grande gioia perché la squadra se lo meritava, volevamo riprenderci quello che avevamo lasciato nelle partite precedenti. Nonostante lo svantaggio ho visto grande compattezza, abbiamo giocato con ordine facendo due gol e potevamo farne anche altri. Sono contento anche per i nostri tifosi che hanno sofferto in queste ultime settimane. Tutti insieme vogliamo fare un grande campionato”

Cosa le è piaciuto di più oggi?

“La capacità di essere squadra, a prescindere dal risultato ho visto le nostre idee messe in pratica anche in situazione di stress. Questa per me è la soddisfazione maggiore”

Anche oggi c'è stata un po' di sfortuna negli episodi?

"Cerchiamo di andare oltre e di reagire a ogni evento positivo o negativo, l’errore ci sta ma l’importante è non abbattersi mai. In questo modo prima o poi i risultati arrivano”.

Rodriguez può fare ancora meglio?

“Il suo è stato un impatto importante, si tratta di un ragazzo di grandi qualità. Deve solo lavorare sul piano atletico per esprimere ancora meglio il suo enorme talento”.