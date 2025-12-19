Modena-Venezia, i convocati di Sottil: torna Cotali. Out Tonoli e Defrel

Attraverso i propri canali ufficiali il Modena ha pubblicato una nota con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Andrea Sottil per la gara di domani contro il Venezia, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match dello scorso weekend contro lo Spezia torna a disposizione Cotali in difesa. Out, invece, Tonoli, sempre per il reparto arretrato, e Defrel (infortunato) in attacco.

Portieri: Bagheria, Chichizola, Pezzolato

Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Pergreffi, Zampano

Centrocampisti: Gerli, Magnino, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Sersanti, Zanimacchia

Attaccanti: Caso, Di Mariano, Gliozzi, Mendes

Sulla sfida del 'Braglia' il tecnico dei canarini si è espresso quest'oggi nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: “Il Venezia è allenato da un tecnico molto bravo come Stroppa che dà forte identità alle proprie squadra. La rosa è formata da giocatori di grande livello, qualcuno faceva la Serie a lo scorso anno, ed è costruita per vincere il campionato, una corazzata. - prosegue ancora Sottil come riporta Parlandodisport.it - È una gara bella da giocare, un bel test match, ma sono sicuro che queste partite le vogliamo affrontare a viso aperto, rispettando sempre la squadra che si affronta ma pensando soprattutto a quello che dobbiamo fare noi per fare una grande prestazione e un risultato”.