Sampdoria, Gregucci: "Barak e Cuni sono a disposizione. Padova squadra solida"

Angelo Gregucci, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Padova. Queste le sue parole riportate da sampdorianews.net

"Ripeteremo questo concetto. Noi siamo sempre giù. Nel lottare, nel restare attaccati con denti e unghie, tutte le partite saranno importanti.

Barak ha lavorato bene. E' a disposizione. Ora valuteremo se subito o a partita in corso. E' una banalità, ma spesso in B è chi subentra a fare la differenza. Un ragazzo che sta crescendo come condizione. E avendo qualità tecnica deve dare necessariamente il suo contributo alla squadra. Cherubini si è allenato bene, è a disposizione.

Il Padova è una squadra in cui tutti vivono sul pezzo, mollano pochissimo. Hanno atteggiamenti corretti, sono una squadra solida. Ora sono diventati solidi. Abbiamo il giusto rispetto per l'avversario. Dovremo cercare anche noi di fare una partita importante. Ci sarà da lottare, ci sarà il duello fisico per determinare questa gare. Vedremo domani".

"Cuni è disponibile, valuteremo se ci sarà opportunità di impiegarlo. Ha recuperato da un infortunio abbastanza grave. Con lui possiamo cercare di ovviare alla propensione offensiva, al fare gol. Pedrola è già in progressione, ha già recuperato da un po'. Chiamato in causa ha fornito buone risposte. Valuteremo.

Gli atteggiamenti, i comportanti sul campo sono solidi, sono corretti. Adesso devi necessariamente avere più qualità negli ultimi metri. Se vuoi vincere le partite devi proporre qualcosa, devi finalizzare. Se miglioriamo questo step abbiamo più possibilità di vincere le partite. Partite sporche? Sì, in B tante gare sono risolte anche da calcio piazzato. Un elemento che domina il calcio moderno. Noi anche lì dobbiamo cercare di prenderci qualcosa visto che stiamo lavorando con assiduità. Ma se la logica non fa a cazzotti con la ragione anche gli avversari sprecano del tempo nel finalizzare sui calci piazzati".