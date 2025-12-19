TMW Radio De Paola: "Allegri? Gravina pensi ai reali problemi. Turno chiave per la Juve"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto nel pomeriggio di Tmw Radio, parlando dei temi del giorno:

Allegri andrebbe squalificato per gli insulti ad Oriali?

"Io penso che il problema del calcio italiano non possano essere le parole che ha detto Allegri ad Oriali. Ho tante critiche da fare al tecnico livornese, ma questa mi sembra una questione speciosa. Allora dovremmo bacchettare tutti gli allenatori. Di certo non è il massimo, ma farne il simbolo di uan battaglia mi pare sbagliato. Gravina dovrebbe pensare ad altro, dato che lui già doveva essersi già dimesso da tempo. Ribadisco, non credo che i problemi del calcio italiano siano questi".

La partita invece che impressioni ti ha lasciato?

"In campo c'è stata una sola squadra. Penso che gli atteggiamenti di Allegri siano stati volti proprio a nascondere l'atteggiamento di una squadra che è sembrata non credere alla vittoria. Anche la formazione mi è sembrata un po' discutibile nonostante gli infortuni. Modric poteva giocare, così come Fofana. Detto ciò il Milan non è scarso e ha le armi per puntare alla vetta in campionato".

Juventus-Roma per chi potrebbe pesare di più?

"Questa per me è la partita della Juventus, perché se dovesse vincere si riavvicinerebbe fortemente alla zona Champions. In più i bianconeri giocano in casa e quindi non possono sbagliare. I giallorossi invece pur con una sconfitta rimarrebbero al quarto posto e non verrebbero scalfiti troppo".

Chi potrebbero essere i protagonisti?

"Dico Mancini, che alla fine non è stato squalificato. I giocatori di temperamento come lui sono l'anima di una squadra e al momento si sta dimostrando un pilastro".