Padova, Andreoletti: "Non guardiamo la classifica. Spero che la risalita della Samp non inizi domani"

Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti nel corso della conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Sampdoria ha parlato del momento della squadra spiegando di non soffermarsi troppo sulla posizione attuale: “Non guardiamo la classifica perché sarebbe un errore madornale, è ancora talmente corta che i reali valori non sono rispecchiati dalla graduatoria. - prosegue il mister biancoscudato - Affronteremo una squadra fortissima, non faremo l’errore di sottovalutarli anche perché il valore della rosa indica altro”.

“Non metto la Sampdoria nel novero delle squadre da tenerci sotto perché nel lungo periodo usciranno dall’impasse e ci sono molteplici motivi per cui non penso che riusciremo a chiudere davanti a loro, ma speriamo che la rincorsa dei blucerchiati non inizi proprio dall’Euganeo. - prosegue ancora Andreoletti come riporta Trivenetogoal.it - Domani dovremo essere bravi a esaltare i nostri pregi e i loro difetti, sei mesi fa eravamo in Serie C e non ci sentiamo affatto favoriti”.

Infine spazio alla squadra con anche il mercato che incombe: “Fusi giocherà al posto di Harder, Favale domani non ci sarà mentre recupereremo Silva per la panchina. Ha caratteristiche interessanti da giocarci a gara in corsa. - conclude il mister – Giunti? In questo momento penso solo alla gara, per le domande di mercato abbiamo un mese e mezzo davanti”.