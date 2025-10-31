TMW Radio
Pagni e gli allenatori emergenti: "Biancolino sta facendo davvero bene. Mi ha sorpreso"
Ospite dei microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Danilo Pagni, ha parlato dei tecnici emergenti più interessanti del panorama italiano:
"È difficile citarne uno: li seguo dalla Serie D alle Primavere. Biancolino sta facendo bene in B. Raffaele mi ha stupito: è stato un mio giocatore a Salerno, e non avrei pensato potesse vincere subito un campionato in B. Molte volte sono le condizioni a fare la differenza. E aggiungo una cosa: non mi piacciono i tecnici che scimmiottano altri. Un vero allenatore prende qualcosa da tutti, ma mantiene la propria filosofia. Le copie non fanno strada".
Editoriale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
