TMW Radio Pagni e gli allenatori emergenti: "Biancolino sta facendo davvero bene. Mi ha sorpreso"

Ospite dei microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Danilo Pagni, ha parlato dei tecnici emergenti più interessanti del panorama italiano:

"È difficile citarne uno: li seguo dalla Serie D alle Primavere. Biancolino sta facendo bene in B. Raffaele mi ha stupito: è stato un mio giocatore a Salerno, e non avrei pensato potesse vincere subito un campionato in B. Molte volte sono le condizioni a fare la differenza. E aggiungo una cosa: non mi piacciono i tecnici che scimmiottano altri. Un vero allenatore prende qualcosa da tutti, ma mantiene la propria filosofia. Le copie non fanno strada".