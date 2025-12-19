Ademola Lookman è al centro del mercato (anche in Premier). Due le strade concrete

Lookman piace a parecchi club in giro per l'Europa. Sorprendentemente anche alcune di Premier si stanno interessando al nigeriano, nato e cresciuto a Londra e che è andato via dal campionato oramai diverso tempo fa.

L'estate scorsa

È stata certamente movimentata. Lookman pensava di potere avere il via libera per salutare, ma l'addio di Retegui - per una cifra di 68,5 milioni di euro complessivi - ha spostato l'asse cartesiano delle speranze del nigeriano. Tradotto: 42 milioni di euro più 3 di bonus in caso di Scudetto o Champions da parte dell'Inter non potevano bastare per portarlo a Milano, soprattutto se poi per Rodrigo Muniz c'è una richiesta da 50 milioni. E poi c'è una questione dovuta all'ingaggio risparmiato: ora percepisce davvero pochissimo.

Le prospettive

Sostanzialmente ci sono due strade: cederlo a gennaio - e in questo senso l'Atalanta, a chi ha chiesto informazioni, non ha chiuso la porta - oppure pensare di salutarlo a giugno, con la possibilità concreta che venga utilizzato l'articolo 17 per liberarsi da svincolato, salvo poi pagare una cifra imposta dagli organismi preposti.

La valutazione

Sta scendo radicalmente, probabilmente è fra i 30 e i 35 milioni con un outlook negativo dovesse arrivare a dodici mesi dalla scadenza. Figuriamoci con l'articolo 17 che prende in considerazione parametri oggettivi come età, lunghezza del contratto e cifre.