Frattesi giocherà Bologna-Inter da titolare: il classe '99 è a un bivio, deve sfruttare l'occasione

Davide Frattesi avrà la sua occasione, l'ennesima della sua avventura all'Inter. Il centrocampista italiano partirà titolare nel match contro il Bologna di questa sera, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana. Il classe '99 in questa stagione sta trovando davvero poco spazio, con Chivu che gli ha concesso solamente 480 minuti tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Sembra ormai passato un'era dai gol decisivi che ha segnato con la maglia nerazzurra: andando con ordine è impossibile dimenticare il 2-1 all'Hellas Verona a San Siro, il 2-1 a Udine, il 2-1 a Monaco di Baviera contro il Bayern e infine il 4-3 in casa contro il Barcellona. Non che con Inzaghi fosse un titolarissimo, ma sicuramente aveva più chance e soprattutto le sfruttava meglio.

Già perché il vero problema di Frattesi è questo. In una squadra che comunque sta giocando abbastanza bene, lui non riesce a integrarsi alla perfezione e quando tocca a lui non fa vedere la sua versione migliore. Difficile capire se c'entra il mercato, ma la partita di oggi può segnare uno spartiacque: o si riprenderà l'Inter o capirà che è meglio andare a cercare gloria altrove, magari alla Juventus. In tutto questo poi bisognerà vedere che cosa ne pensa la società nerazzurra, che non intende far sconti a nessuno.