Pescara-Ascoli 2-3, le pagelle: Dionisi il migliore, Bajic jolly. Al Pescara non basta Dossena

vedi letture

Pescara-Ascoli 2-3

Marcatori: 41' Bidaoui, 42' e 48' Dessena, 52' Dionisi, 90+3 Bajic.

PESCARA

Fiorillo 6: Attento sulle conclusioni dell’Ascoli, a firma di Sabiri. Non riesce ad intervenire sul gol di Bidaoui. Nulla può sul 2-2 di Dionisi, così come sul 3-2 di Bajic, perché preso in controtempo.

Bellanova 6,5: Gara, come al solito, di grande intensità per il terzino destro ex Milan. Grazie a lui, il Pescara non subisce il 3-2. Salvataggio che ha il valore di un gol. Grande carattere.

Scognamiglio 4 : Inizio un po’ affannoso per il numero 6 del Pescara. Suo il primo giallo del match, per un fallo su un attivissimo Dionisi. Poi, al 36’, il pasticcio: allo da ultimo uomo su Bidaoui e cartellino rosso. Dopo essere stato tra i migliori contro il Pordenone, risulta oggi il peggiore.

Masciangelo 5: Gara incerta per lui, così come per tutta la linea difensiva degli uomini di Grassadonia.

Guth 5: Va in blackout, così come tutto il suo reparto, in occasione delle reti avversarie.

Busellato 5: Regge bene durante il primo tempo. Nel secondo scompare e Grassadonia lo sostituisce. (Dall’87 Machin: SV).

Maistro 5: Partita poco entusiasmante per lui, tanto che finisce in panchina a inizio ripresa. (Dal 46’ Ceter 6,5: Tra i migliori. Entra e fa la differenza, suo l’assist per la doppietta di Dessena. Con lui il Pescara sembra giocare a parità di uomini).

Memushaj 5: Dura fatica a reggere le incursioni ascolane. Stanco, nel secondo tempo viene sostituito (Dal 63’ Rigoni 5: Si vede pochissimo).

Dessena 7,5: Pulito e ordinato sin da subito. AL 42’ segna un gol da attaccante opportunista, con tanto di tocco sotto. Stesso copione nella ripresa. Determinante, anche se la sua serata stellare non basta a salvare il Pescara.

Odgaard 6: Da un suo tiro nasce l’1-1 dei suoi. Temibile in fase di ripartenza, fa penare i difensori dell’Ascoli. Bella serata per lui.

Galano 6: L’unico a tenere alta la linea dei suoi insieme a Bellanova. Fa tutto bene fino a quando l’espulsione di Scognamiglio costringe Grassadonia a sostituirlo (dal 40’ Sorensen 4,5: entra e viene saltato da Bidaoui in occasione del gol dell’1-0. Nel secondo tempo la situazione non migliora).

Grassadonia 5,5: Le scelte del tecnico, come nel caso di Sorensen, sono forzate. Il pareggio non arriva malgrado la gara di cuore. Ora si mette male.

ASCOLI

Leali 6: Poche volte chiamato in causa per tutto il primo tempo. Non può aspettarsi la deviazione fatale di Quaranta. Non fa in tempo ad intervenire con efficacia su Dessena e non riesce ad evitare l’immediato pareggio dei padroni di casa. Incolpevole anche sul secondo gol.

Avlonitis 4,5: Grave errore in occasione del 2-1 pescarese. Gli costa insufficienza grave.

Quaranta 5: Sfortunato sul pareggio di Dessena nel primo tempo. Il pallone gli rimbalza addosso e finisce tra i piedi del centrocampista, che mette in rete.

Pinna 5: Primo ammonito dell’Ascoli. Gara nell’ombra. Sottil lo sostituisce nella ripresa. (Dal 46’ Corbo 6: Entra concentrato e si fa trovare pronto).

Sabiri 6,5 : I primi tre tiri in porta dell’Ascoli nel primo tempo, sono suoi. Molto bella la sua posizione al dodicesimo, così come il tiro pochi minuti dopo. Calcia un’altra punizione centrale. Vede la porta, ma non piazza il pallone. Nel complesso è comunque molto buona la gara del marocchino naturalizzato tedesco. (Dal 73’ Bajic 7: Entra e segna il gol decisivo della gara e della stagione, un jolly).

Buchel 6: Si fa trovare sempre pronto. Tenta una bella conclusione in porta, costringendo Fiorillo alla parata più difficile della partita. (Dal 57’ Parigini SV: non incide abbastanza per esprimere un giudizio).

Kragl 6,5: La sua gestione del pallone impensierisce la difesa pescarese. Tenta anche un gol spettacolo da calcio d’angolo, ma non va. Per poco non porta l’Ascoli sul 3-2 con un gran tiro salvato sulla linea da Bellanova. Pericoloso ovunque si trovi.

Eramo 6: Partita di gran sacrificio, prende tantissime botte, ma contribuisce con i muscoli alla causa dei suoi.

Šarić 6,5: Dopo un primo tempo così e così, si riscatta con un grande assist per Dionisi per il gol del 2-2 (Dall’80’ Caligara 6: Buon impatto sulla gara con un bel tiro).

Bidaoui 7: Prestazione perfetta nel primo tempo per il marocchino. Favorisce l’espulsione di Scognamiglio, poi segna un gran gol scartando tutti in area Pescara. (All’80’ Cangiano SV).

Dionisi 7,5: Partenza di personalità. È suo il primo tiro della gara. Nella ripresa prende in mano i suoi e, da leader, riporta il risultato in parità con un gran colpo di testa su cross di Saric. Un trascinatore. Il migliore, nel complesso.

Sottil 6,5: Inizialmente i cambi non sembrano portare frutto, ma alla fine l’ingresso di Bajic si rivela un colpo da gran giocatore di poker.