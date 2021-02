Pisa, Corrado: "Anche noi danneggiati come l'Empoli. Spero in un derby ben arbitrato"

In casa Empoli negli ultimi giorni è montata la polemica per alcune direzioni di gara sfavorevoli alla squadra toscana con sia il presidente Fabrizio Corsi sia i tifosi sul piede di guerra. Ma in casa Pisa, prossimo avversario degli azzurri, la situazione non è molto diversa. Il direttore generale del club nerazzurro Giovanni Corrado dalle colonne de Il Tirreno ha infatti parlato così delle ultime direzioni di gara: “Non crediamo di aver subito danni inferiori rispetto all’Empoli, anche a causa di errori grossolani. Semplicemente abbiamo un modo diverso di approcciarci al problema perché sappiamo che arbitrale è difficile. - continua Corrado - A tutti piace far bene, non crediamo che manderanno qualcuno che si faccia condizionare. Spero in un bel derby, ben giocato e ben diretto“.