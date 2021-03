Pisa, Marin: "Devo tutto a questa città, a questa società, alla squadra e al mister"

Come riferisce tuttopisa.com, davanti alle telecamere di 50 Canale, è intervenuto il centrocampista del Pisa Marius Marin: “Contro l’Ascoli abbiamo fatto una buonissima partita e il risultato ci ha premiato. Venivamo da alcune gare in cui avremmo meritato di più e volevamo vincere a tutti i costi, per fortuna ce l’abbiamo fatta. Chi scende in campo dà veramente tutto per questa squadra e io sono orgoglioso di farne parte. In molti siamo a Pisa da diversi anni e portiamo avanti lo spirito che ci ha contraddistinto e anche per chi arriva è facile calarsi nella nostra mentalità".

Sulle difficoltà iniziali personali e di squadra: “Neanche noi ci aspettavamo di iniziare il campionato così. È stato difficile reagire e ripartire, personalmente è stato un periodo che mi ha dato fastidio. Questo girone di ritorno però mi ricorda molto quello della Serie C, speriamo ci sia lo stesso epilogo. Ci manca il sostegno della gente, in tanti casi ci avrebbe fatto comodo: ce lo siamo detti spesso, con l’Arena piena probabilmente con la Salernitana non sarebbe finita 2-2".

Conclude: “Devo tutto a questa città, a questa società, alla squadra e al mister. Ho imparato tanto come calciatore e come persona e devo ringraziare tutti. Alla mia prima intervista ho detto che ero qui per vincere e ho sempre questo in testa, voglio continuare a vincere con il Pisa".