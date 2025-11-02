Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Catanzaro-Venezia: Aquilani cerca la terza vittoria consecutiva

TUTTO mercato WEB
Oggi alle 06:12
Stefano Esposito
Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle ore 14:40

Dopo due vittorie consecutive, il Catanzaro si prepara ad affrontare una delle squadre più temibili del campionato, il Venezia. La formazione calabrese, reduce da un inizio di stagione altalenante, ha trovato slancio e serenità grazie ai successi ottenuti contro Palermo e Mantova. Questi sei punti hanno riacceso l'entusiasmo e la fiducia nei giallorossi, che ora vogliono dare continuità ai risultati davanti al loro pubblico.

COME CI ARRIVA IL CATANZARO - Il Catanzaro ha ritrovato la giusta energia e concentrazione grazie alle vittorie recenti, che hanno fatto crescere la fiducia nel gruppo. Dopo settimane di difficoltà, il tecnico Alberto Aquilani è riuscito a raddrizzare la rotta, mettendo ordine e identità nella squadra. L’entusiasmo per i successi contro Palermo e Mantova ha portato serenità all'interno dello spogliatoio, dove ora si respira un'atmosfera di grande coesione. Il gruppo ha lavorato sodo durante la settimana e ora si prepara ad affrontare il Venezia con maggiore determinazione. La presenza dei vertici societari durante la rifinitura ha rappresentato un segnale di compattezza e supporto. Aquilani è consapevole della difficoltà dell’avversario, ma la spinta del pubblico e la ritrovata fiducia potrebbero essere gli ingredienti giusti per un’altra grande prestazione.

COME CI ARRIVA IL VENEZIA - I lagunari si sono ritrovati dopo il 3-2 incassato dalla Carrarese. La squadra di Giovanni Stroppa arriva infatti a Catanzaro dopo un convincente 3-0 contro il Sudtirol, una vittoria che ha ulteriormente consolidato la continuità nelle prestazioni. La fiducia è alta, con un gruppo in salute e tutti i giocatori principali a disposizione, inclusi i recuperati Duncan e Svoboda. Stroppa ha sottolineato che, nonostante le difficoltà in trasferta, la squadra è determinata a imporre il proprio gioco anche fuori casa, cercando di fare punti importanti per consolidare la posizione in classifica.

