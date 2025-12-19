Tiago Gabriel piace a tanti, forse a tutte le big. Può bastare un'offerta alla Krstovic?

Il Lecce ci riprova. Perché dopo avere ceduto Dorgu allo United e Krstovic all'Atalanta, ecco che ora c'è Tiago Gabriel in rampa di lancio. Un difensore che è stato acquistato per 2 milioni e che ha mandato in solluchero anche il presidente giallorosso Sticchi Damiani. “In questo avvio di stagione Tiago ha avuto numeri impressionanti: palloni recuperati, contrasti vinti, senza mai un cartellino giallo. È efficace grazie alle sue qualità tecniche e fisiche, e questo fa capire che, per la sua età, ha un rendimento fuori dal normale. È un ragazzo da seguire nel suo processo di crescita, senza fretta, perché ha ancora tanto da imparare”.

L'estate scorsa

Arrivato a gennaio di un anno fa, ha passato dei mesi in sordina. L'addio di Baschirotto gli ha aperto le porte della titolarità e lui ha risposto alla grande, riuscendo a mettersi in mostra, sebbene nessuno si aspettasse un'esplosione del genere.

Le prospettive

Lo stesso Sticchi Damiani ha bollato come premature le voci che lo volevano in una big del nostro calcio italiano come la Juventus? "È prematuro parlarne, ma sicuramente posso dire che ha suscitato l’interesse di tanti". Ci sarebbero anche Inter e Milan, ma molto dipenderà dal prezzo del cartellino. Come visto un anno fa, però, non si possono escludere sorprese.

La valutazione

I prezzi li fa il mercato e chi offre, anche se inizialmente sembrano gonfiati. 40 milioni difficilmente verranno proposti, mentre realisticamente tra i 20 e i 25 potrebbero già far ragionare il club salentino. D'altronde sarebbero gli stessi soldi presi da Krstovic, un attaccante.