Nuno Tavares è finito sul mercato. Un anno fa non lo cedevano per 70, ora vale la metà

Quando Maurizio Sarri si espone non lo fa (quasi) mai a caso. Così l'allenatore della Lazio, nelle scorse settimane, ha parlato di Nuno Tavares, quello che è stato - per un periodo - un vero alieno calato sulla Serie A. "I problemi difensivi di Tavares non vengono fuori oggi, è devastante palla al piede, ma difensivamente fa fatica. Con le sue accelerazioni potrebbe essere avvantaggiato a difendere, il problema è la concentrazione da tenere per lunghi periodi di tempo come fanno i difensori".

L'estate scorsa

La Lazio non poteva fare mercato a meno che non fossero arrivati (tanti) soldi da parte di un altro club, ma l'idea è stata quella di tenere tutti i big, da Castellanos a Rovella, passando proprio per Tavares, rifiutando tutte le offerte. A gennaio scorso poteva finire al Milan, come possibile sostituto di un Theo Hernandez finito poi in Arabia Saudita.

Le prospettive

La verità è che se dovesse arrivare una proposta di alto livello ecco che Tavares può essere venduto per permettere a Sarri di avere almeno qualche possibilità di muoversi sul mercato. Certo, il 35% della futura rivendita eccedente i 5 milioni andrà all'Arsenal, dunque è un altro tema da sviscerare.

La valutazione

Un anno fa Lotito non lo voleva cedere nemmeno per 70 milioni. Ora la situazione è decisamente cambiata e per una cifra intorno alla metà - ma anche 30 milioni - ecco che Tavares con ogni probabilità sarà salutato.