Il Verona ora punta il Milan, Gagliardini: "Ha l'impronta di Allegri, ma noi siamo coesi"

Il centrocampista dell'Hellas Verona, Roberto Gagliardini, ha rilasciato un'intervista al quotidiano L'Arena per parlare della prima parte di stagione vissuta in gialloblu, dove ha trovato rilancio imponendosi subito da leader, nonostante sia approdato in corsa, da svincolato.

Parole da capitano quelle che ha pronunciato a più riprese nei momenti difficili, come dopo la sconfitta rimediata a Genova, che ora assumono un significato ancora più rilevante: "Ancora più bello secondo me" - spiega il giocatore - "perché le avevo pronunciate in un momento di grande difficoltà", aggiunge. L'ex Atalanta poi ci tiene a precisare: "Non abbiamo fatto nulla visto che siamo nella melma fino al collo, però dopo queste due vittorie stiamo molto meglio".

Gagliardini si riferisce ai successi forse inaspettati ottenuti dalla squadra di Paolo Zanetti contro Atalanta e Fiorentina. Ora una piccola pausa causa Supercoppa, poi ci sarà la sfida di San Siro contro il Milan: "Ora il Diavolo ha altri pensieri con la Supercoppa. È forte, con un allenatore bravo e determinato. I rossoneri hanno già l'impronta di Allegri. Dovremo essere preparati per fare una grande partita". Il tutto con uno spogliatoio che è più coeso che mai: "Certo, merito del mister, del direttore e di noi giocatori", conferma.