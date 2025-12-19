Zaniolo, non c'è 2 senza 3? Dopo Roma e Atalanta, vuole far gol anche alla Fiorentina

Nicolò Zaniolo sta disputando una stagione di alto livello con la maglia dell'Udinese e sembra aver ritrovato la continuità e lo smalto dei giorni migliori. Domenica per lui ci sarà una sfida speciale perché affronterà la Fiorentina, squadra con cui ha giocato metà stagione l'anno scorso, ma soprattutto club in cui è cresciuto calcisticamente. In Toscana infatti Zaniolo ha fatto gran parte del settore giovanile, salvo venire scartato prima della Primavera. Una scelta che ha fatto discutere e non poco quando poi è esploso.

Quando gioca contro le ex squadre Zaniolo ha sempre il dente avvelenato. Lasciando stare le polemiche extra-campo, l'anno scorso è riuscito a segnare all'Olimpico contro la Roma, qualche settimana fa invece ha punito l'Atalanta e ora spera di fare altrettanto contro i viola. La squadra di Paolo Vanoli vive un momento complicatissimo: ultima in campionato con soli 6 punti, frutto di 6 pareggi, e qualificata solamente ai playoff di Conference League.

Il proverbio dice che non c'è due senza tre, vedremo se si tramuterà in realtà. Ieri sera, in occasione di Napoli-Milan, Gattuso ha parlato del classe '99, spiegando come il suo rendimento sia un dato di fatto. Il sogno del centrocampista offensivo è quello di partecipare al Mondiale, che per la verità l'Italia deve ancora conquistare. Qualora gli Azzurri dovessero riuscire ad andarci, lui spera nella convocazione, ma per far sì che diventi una chance concreta deve continuare a fare gol e a strappare come in pochi sanno fare. Il nuovo Zaniolo sta tornando il vecchio Zaniolo.