Serie B, il Cittadella manca l'assalto al 2° posto. Il Chievo si impone al Bentegodi per 2-1

vedi letture

Il ChievoVerona batte nel recupero della 15^ giornata di Serie B il Cittadella nel derby veneto, allunga la propria striscia positiva e sale al sesto posto scavalcando il Lecce. La squadra di Venturato invece fallisce l’assalto al secondo posto restando a -1 dalla coppia formata da Monza e Salernitana.

Botta e riposta in avvio con Adorni che al 15° di testa spaventa i padroni di casa che si rifugiano in angolo con Mogos, un minuto dopo è invece Canotto che mette in mezzo un pallone invitante per i compagni che però vengono anticipati proprio da Adorni che spazza l’area. Poco dopo la mezzora arriva però il gol del Chievo con Renzetti che crossa di prima per De Luca che stacca indisturbato e di testa batte Maniero.

Nel finale occasione per gli ospiti con Cissè che manda di un soffio a lato. Nella ripresa De Luca sfiora il raddoppio dopo appena sette minuti, ma Maniero devia in corner salvando i suoi, poi tocca al Cittadella rispondere prima con Branca e poi con Cissè che però non riescono a superare un attento Semper. Quando mancano quindici minuti alla fine il Chievo raddoppia: Margiotta serve Bertagnoli che si presenta a tu per tu con Mniero e lo batte. La gara sembra chiusa, ma a nove dal termine il neo entrato Pavan sfrutta al meglio una punizione di Iori per accorciare approfittando degli errori di Leverbe e Semper.

ChievoVerona-Cittadella 2-1 (31° De Luca, 75° Bertagnoli; 81° Pavan)