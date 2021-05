Serie B, l'Empoli spreca il match point. Si infiamma la lotta per il secondo posto: la classifica

Finale di stagione rovente in serie B, le prossime gare saranno tutte da vivere. L'Empoli cade sul campo dell'Ascoli e spreca così il match point per la promozione diretta, non approfittando del ko casalingo della Salernitana contro il Monza. La squadra di Brocchi, grazie alla doppietta di Balotelli nel finale, porta a casa i tre punti e riapre la corsa per la promozione diretta. Cade anche il Lecce in casa col Cittadella e per il secondo posto sarà lotta a tre: i salentini restano secondi con 61 punti, la Salernitana resta al terzo posto con 60, il Monza si avvicina con i suoi 58 punti. E al prossimo turno ci sarà proprio Monza-Lecce.

Reggina e Brescia si avvicinano all'ultimo posto valido per i playoff, mentre nella zona bassa della classifica c'è già il primo verdetto. L'Entella è matematicamente retrocesso in serie C. Sul baratro anche il Pescara, sconfitto pesantemente nello scontro diretto dal Cosenza. Se la classifica dovesse rimanere così, il playout non di disputerebbe visto che l'Ascoli ha 5 punti di vantaggio sul Cosenza. Ma dal Pordenone in giù, tutti rischiano in questo finale di stagione.

Classifica aggiornata

Empoli 67

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 58

Venezia 56

Cittadella 53

SPAL 50

Chievo 49

Reggina 48

Brescia 47

Cremonese 44

Vicenza 44

Pisa 44

Frosinone 43

Pordenone 41

Ascoli 40

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 29

Entella 23*

*retrocessione matematica in serie C