Serie B, Vicenza-Cremonese: Dalmonte in forse, Pecchia fa i conti con le assenze

Sul terreno del Menti di Vicenza si affrontano nel posticipo del turno infrasettimanale della Serie B i padroni di casa del Lanerossi e la Cremonese, in uno scontro molto significativo ai fini della classifica. Le squadre sono separate da un solo punto, avendo i grigiorossi compiuto il sorpasso proprio nell'ultimo turno grazie alla travolgente vittoria sul Frosinone. La posta in palio fa gola ad entrambe, poiché la zona play-out dista ad oggi soltanto 1 punto per il Vicenza e 2 per la Cremonese. Tuttavia lo scenario al momento del fischio d'inizio potrebbe essere drasticamente cambiato, dato che alle 19 si giocherà lo scontro diretto tra Brescia e Cosenza, anch'esse racchiuse in quella manciata di punti che definisce le posizioni tra la 13^ e la 17^.

COME ARRIVA IL VICENZA - La squadra di Mimmo Di Carlo è reduce da 3 pareggi consecutivi, tutti caratterizzati da una maggiore propensione offensiva e da più tiri in porta rispetto agli avversari, ma in cui il Vicenza non ha saputo concretizzare quanto prodotto. La vittoria manca da quasi un mese, e nel complesso i biancorossi hanno ottenuto un solo successo nelle ultime 9 gare, intervallato da 6 pareggi e 2 sconfitte. Per i veneti è l'occasione per tornare a raccogliere il bottino pieno nello stadio di casa, ma dovranno fare sicuramente a meno di Pasini, squalificato, e probabilmente di Dalmonte, che è stato convocato ma è ancora alle prese con il problema al ginocchio che lo aveva costretto ad uscire anzitempo a Pisa. Nel canonico 4-3-1-2 Padella affiancherà Valentini al centro della difesa, mentre a centrocampo il tecnico potrebbe optare per un po' di rotazione con il ritorno di Rigoni nel ruolo del play e Agazzi e Cinelli interni. Davanti Meggiorini e Longo in caso di forfait di Dalmonte, con Giacomelli trequartista.

COME ARRIVA LA CREMONESE - L'avvicendamento di Fabio Pecchia sulla panchina grigiorossa ha rinvigorito l'ambiente, portando la Cremonese ad avere il terzo miglior rendimento nella classifica parziale delle ultime 8 giornate (solo Venezia e Reggina hanno fatto meglio). La vittoria di sabato scorso per 4-0 sui ciociari ha ulteriormente galvanizzato la squadra, ma ha anche lasciato in eredità due espulsioni pesanti, quella del portiere Carnesecchi e del difensore Valeri. La squalifica del terzino sinistro si va ad aggiungere alle assenze degli omologhi Crescenzi e Coccolo, anch'essi indisponibili. Per ovviare al problema, l'allenatore con tutta probabilità sceglierà di adattare il jolly Pinato, lasciando quindi sulla fascia destra Zortea. In porta ci sarà Alfonso, mentre davanti alla difesa dovrebbe tornare Bartolomei accanto a Castagnetti. Nel reparto più avanzato potrebbe esserci qualche avvicendamento rispetto alla gara dello Zini, in particolare nel terzetto della trequarti. Inamovibili Buonaiuto, autore di una doppietta, e Ciofani, letteralmente rigenerato dalla cura Pecchia.