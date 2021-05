SPAL, il presidente Mattioli: "Commessi errori che non dobbiamo ripetere"

Walter Mattioli, presidente della SPAL, in un incontro con i partner commerciali è tornato a parlare a tre settimane dalla fine del campionato. Ecco le sue parole, riportate dal Resto del Carlino: "Sono presidente della Spal da quasi otto anni, se guardo indietro solo letteralmente volati. Arrivammo timorosi, trasferendoci da un piccolo paese in una grande città, ma con l’entusiasmo di mettere in pratica le nostre idee e il nostro modo di concepire il calcio. L’entusiasmo è lo stesso di allora, anzi ogni mattina non vedo l’ora di raggiungere il centro sportivo di via Copparo per mettermi a lavorare. Abbiamo commesso degli errori che non dobbiamo ripetere: vogliamo migliorare portando avanti il nostro progetto, perché la Spal è un simbolo della città. È importante aver ben delineato il programma da attuare: stiamo aspettando dalla proprietà gli ultimi dettagli e poi partiremo. Lavoriamo per fare qualcosa di importante, come otto anni fa. Magari ci metteremo un po’ di tempo in più, ma riusciremo a fare ancora tante cose belle per Ferrara e la Spal".