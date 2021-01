tmw Falco-Stella Rossa ci siamo. Il giocatore chiede, e ottiene, un permesso al Lecce

Si fa sempre più concreto l’addio di Filippo Falco al Lecce. Il fantasista classe ‘92 ha infatti chiesto e ottenuto dalla società un permesso per motivi personali e questo fa presagire che la trattativa con la Stella Rossa sia arrivata al punto di svolta.

Una notizia che conferma le indiscrezioni provenienti dalla Serbia di ieri sera in cui si parlava di un accordo trovato fra le parti sulla base di un milione di euro più bonus (300mila euro in caso di qualificazione in Champions League) pagabili in tre rate. Inizialmente il club di Belgrado avrebbe voluto spalmare la cifra da qui al 2023, ma sembra che nella notte si sia raggiunto un accordo per spalmarla in un tempo più breve con la Stella Rossa che andrà così incontro ai salentini. Per il giocatore invece è pronto un contratto di due anni e mezzo da 480mila euro a stagione. Falco è quindi vicino a raggiungere un altro italiano come Diego Falcinelli a Belgrado e a sfidare il Milan in Europa League.