ufficiale Venezia, dallo Spezia ecco Ellertsson. Accordo coi lagunari fino a giugno 2027

Si chiude l'avventura di Mikael Egill Ellertsson allo Spezia: il centrocampista è infatti passato al Venezia, sottoscrivendo con gli arancioneroverdi un accordo valido fino al 30 giugno 2027.

Ecco la nota della società lagunare:

"Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista islandese Mikael Egill Ellertsson, proveniente dallo Spezia. Ellertsson, classe 2002, ha firmato un accordo che lo lega al club fino al termine della stagione 2026/27.

Cresciuto nei ranghi del Fram Reykjavík, dove ha avuto inizio anche la sua carriera professionistica, Ellertsson viene acquistato nel 2018 dalla Spal, con cui, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili, debutta in Prima Squadra il 14 agosto 2021 in Coppa Italia.

Acquistato dallo Spezia nel 2021, il centrocampista islandese viene lasciato in prestito alla Spal dove totalizza 7 presenze per poi tornare allo Spezia, con cui nella stagione sportiva 2022/23 colleziona 11 presenze in Serie A e due in Coppa Italia.

A livello internazionale, Ellertsson si forma nelle nazionali giovanili islandesi per poi esordire in nazionale maggiore nel 2021, totalizzando 10 presenze.

Benvenuto, Mikael".